I “must have” dell’abbigliamento femminile: 8 capi che non possono mancare nell’armadio

Pian piano si tronerà alla normalità e con l’apertura progressiva dei negozi il “vestirsi bene” tornerà una necessità. Nel caso delle donne, ecco alcuni articoli che nell’armadio non possono mancare.

1 - I jeans

Erano nati come indumento da lavoro, sono diventati un evergreen della moda. Esistono diversi modelli: regular, skinny, boot-cut, boyfriend, mom-fit. In caso di dubbi su quale scegliere, preferite sempre uno a gamba dritta con lavaggio naturale o scuro, da abbinare a giacca e camicia per un look più formale da ufficio o con sneakers e t-shirt bianca per una giornata di relax.

2 - La camicia bianca

Se il nero sta bene su tutto, il bianco non è da meno: da una camicia bianca partono diversi abbinamenti. Per il dress code da ufficio, ad esempio, con un paio di pantaloni o con una longuette; per il tempo libero con jeans, o magari ancora con una gonna a ruota e una decollete con tacco vertiginoso per una sera chic e speciale.

3 - Il trench

Ideale per le stagioni in cui il clima è incerto, si abbina al look casual ma anche alle situzioni dove è richiesta una maggior eleganza. Insomma uno di quei capi della serie "se lo metto non sbaglio". Certo, non ad agosto.

4 - La borsa

La prima regola di una borsa che si rispetti è che questa deve essere ben proporzionata alla corportatura. Nell'armadio non possono mancare le "tote bags", ideonee per ogni occasione. Per eventi più eleganti avete bisogno di una pochette.

5 - Il blazer

Taglio e tessuto devono essere impeccabili ma una volta acquistato questa giacca è davvero uno di quei pezzi che di stagione in stagione potrà essere rispolverato. Perfetto in primavera o in una fresca sera d’estate da poggiare sulle spalle, anche in inverno si indossa anche sotto al cappotto. E’ super cool sia con gli abiti più romantici che con jeans e sneakers. Altro piccolo suggerimento è quello di acquistarlo rigorosamente nero, e non si sbaglia mai.

6 - Le décolleté

Parliamo ora della scarpa che almeno tutte abbiamo indossato una volta e che nere o in tono neutro, magari color nude, con tacco sottile e punta affusolata abbiamo nella nostra scarpiera. Questo modello è un vero must per tutte le occasioni, dal colloquio di lavoro al matrimonio, ma sono perfette anche con un paio di jeans, un chiodo di pelle e una t-shirt sotto per un look più rock perfetto per un sabato sera tra amici.

7 - Le sneakers bianche

E restando in tema di scarpe, passiamo alle sneakers, perfette da indossare tutti i giorni. La moda negli ultimi anni le ha totalmente sdoganate liberandole dall’etichetta di scarpa sportiva; infatti sono perfette per un look più casual ma anche da mettere in ufficio, magari sotto il tailleur o con una gonna lunga o ancora con jeans e blazer lungo. Il consiglio è di acquistarne un paio in pelle bianca, il più neutro possibile così che vadano bene con tutto. Sono un pass par tout da mettere in valigia anche per le vacanze.

8 - L'abito nero

Semplice e versatile, è il "salva-vita" in caso di occasioni speciali e imprevisti dell'ultimo minuto. Riunione in ufficio, cena romantica o con amici, basterà cambiare gli accessori e il vestitino nero, a tubo, longuette, a campana che sia sarà perfetto. Se lo si indossa con un bel sandalo tacco alto è perfetto per una serata glamour o un’occasione speciale; con uno stivale alto e un tacco grosso è l’ideale per un look da ufficio formale ma non troppo; infine indossato con un calzino glitter e una sneakers bianca, magari con una giacca di pelle colorata è l'ideale per una giornata di shopping o un aperitivo con gli amici.