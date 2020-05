Il Mocktail secondo Davide, la ricetta per l'analcolico fresco e colorato

Il pub in casa. In attesa di poter ospitare tanti amici e passare giornate in allegria senza l’ombra di contagi e mascherine, perché non esercitarsi a fare dei buoni cocktail? Questo è il Mocktail, secondo la ricetta di Davide Piscopo, bartender del locale “Wine Not?” di Ancona. Si tratta di un analcolico gustoso e colorato

Tempo di preparazione: 8 minuti





Ingredienti:

6 foglioline di menta

mezza fetta di ananas a cubetti

mezzo lime spremuto

due cucchiaini di zucchero (canna o semolato)

un cucchiaino di succo di zenzero

30 ml di tè verde

4 o 5 cubetti di ghiaccio

Procedimento

Preparare gli ingredienti e inserirli nel frullatore o nel recipiente del frullatore ad immersione; aggiungere 4 o 5 cubetti di ghiaccio e azionare l’elettrodomestico scelto per circa 7 secondi. Versare l’intero contenuto in un bicchiere abbastanza capiente e guarnire con la cima del rametto di menta e il lime.