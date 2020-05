Riapre il regno di Moreno Cedroni: si comincia con il “Clandestino”

Lockdown alle spalle, riaprono anche i ristoranti dello chef stellato Moreno Cedroni. La prima attività a ripartire sarà il Clandestino Susci Bar, lunedì 1° giugno dove, viene precisato nella nota stampa, “sarà garantito il pieno rispetto delle disposizioni attuali e si osserveranno tutte le nuove regole della socialità”. Fin dalla riapertura, infatti, sarà obbligatoria, già dalla colazione, la prenotazione che si può effettuare online.

Seguirà , il 4 giugno, Anikò, il chiosco di Senigallia, punto di ritrovo per lo street food. Anikò sarà aperto tutti i giorni per aperitivo e cena e dal giovedì alla domenica anche a pranzo. Le prenotazioni potranno essere effettuate tramite Whatsapp al numero +39 375 531 0872. Giovedì 11 giugno, infine, riaprirà le sue porte la Madonnina del Pescatore, che per il mese di giugno resterà operativa tutti i giorni a pranzo e a cena ad eccezione del mercoledì.