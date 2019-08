Addio al nubilato o semplice relax: i centri benessere a due passi da casa

L’estate sta finendo ma per il relax si trova sempre il momento buono. Relax è sinonimo di centro benessere? Indubbiamente, ma massagi e piscine termani possono essere anche un'ottima idea per un addio al nubilato o celibato. Vi stuzzica? Ecco allora alcuni di quelli che potete trovare in provincia di Ancona

Ego Hotel Via Flaminia 220, Ancona – Tel. 071 218 1262

Hotel Giardino Via Circonvallazione Conero 19, Numana – Tel. 071 933 1081

Passione Benessere via Sandro Pertini 2, Sirolo - Tel 071 7360015

Mandalay SPA Strada Montesolazzi 46 –Senigallia Tel. 071 665 4016

Centro Benessere Marche Via Ancona 100 (Hotel Federico II) – Jesi

Le Terre di Maluk Via Piana di Cardinale 37. Cozze di Monte San Vito – Tel. 071 745 1561

Spa Marine Lungomare Marconi 37 – Senigallia Tel. 071 793 1421

Calipso – Estetica e Benessere Via Fratelli Bracondi 114, Loreto - Tel. 071 662 2255

Terme dell’Aspio Via Aspio Terme – Tel. 071 95691