Stasera niente fornelli, i migliori 10 ristoranti per servizio a domicilio: la classifica

Tornare a casa dopo una difficile giornata di lavoro o organizzare una cena con decine di amici hanno lo stesso comune denominatore: la voglia pari a zero di mettersi ai fornelli. E’ proprio quello il momento di scorrere i menù online, alzare la cornetta e chiedere la cena a domicilio. La pizza è la pietanza più gettonata, ma non l’unica. Tripadvisor ha raggruppato i locali di Ancona recensiti come il “top” del servizio a domicilio, e ha stilato una classifica in base alle esperienze comunicate dagli utenti.

10 – Mangio Ergo Sum

Gastronomia Italiana

Via Bruno Buozzi, 51

+39 392 423 5308

9 – Pizzeria Pulcinella

Pizzeria

Via Metauro, 14/B

+39 331 708 1618

8 – Hanami Ancona

Giapponese

Via Palestro 1/B, tel.

+39 333 380 4769

7 – Poldo’s Pizza

Pizze, pucce, specialità pugliesi

Via Montebello 85

+39 334 735 2303

6 – Filotea

Pasta

via 1° Maggio 56

+39 071 201070

5 – Qualità e amore

Carne

via 1° Maggio 25

+39 071 241 3206

4 – Anguì

Pesce

Banchina Nazario Sauro, porto di Ancona

+39 071 207 0726

3 – Il brillo parlante

Pizza e panini

via Torresi, 54

+39 071 241 3074

2 – Zucchero a velò

Vegetariana e vegana

via Torresi 18

+39 071 969 2935

1 – Wokaway

Carne, cibo salutare, pesce, fritti, km 0

via San Biagio 7

+39 071 990 2079