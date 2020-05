Torna "Cantine aperte", il vino arriva a casa: le aziende aderenti in provincia di Ancona

Il weekend del 30-31 maggio il Movimento turismo del vino, l’associazione nazionale che raccoglie oltre 800 cantine italiane, annuncia #CantineAperteInsieme: l’evento più amato dagli enoturisti che da oltre 25 anni porta alla scoperta dell’Italia del vino quest’anno diventa online, smart e social, in attesa accogliere nuovamente i turisti in cantina. Il taglio del nastro virtuale sarà sabato 30 maggio alle ore 19, per il più grande brindisi online d’Italia, in cui le oltre 800 cantine associate a MTV si augureranno la ripartenza delle attività enoturistiche alla vigilia della possibile riapertura delle regioni. «A seguito della crisi pandemica il turismo all’aria aperta sarà la forma più sicura e responsabile di turismo sia per quanto riguarda il pericolo di contagi, sia per la possibilità di lavorare su prenotazione con piccoli gruppi di persone – commenta Nicola D’Auria, presidente Movimento turismo del vino –. Le nostre cantine hanno aderito con entusiasmo a #CantineAperteInsieme, perché abbiamo tutti bisogno di tornare a raccontare le nostre belle vigne e le nostre storie con un calice di vino in mano. Invitiamo quindi il presidente Conte e tutti gli enoturisti d’Italia ad acquistare una bottiglia del territorio e a brindare insieme alle nostre cantine per la ripartenza di un settore per cui siamo ammirati e riconosciuti in tutto il mondo, che siamo convinti possa fare scuola per la ripresa delle attività turistiche».

Cantne Aperte…in casa

Quest’anno Cantine Aperte non si potrà svolgere nella modalità che tutti conosciamo: per questo motivo Movimento del turismo del vino ha dato vita all'edizione speciale #CantineAperteInsieme, che sarà l'occasione per restare accanto ai winelovers e lanciare i prossimi appuntamenti di Cantine Aperte nell'autunno 2020. L’evento più amato dagli enoturisti arriverà quindi direttamente a casa grazie alla collaborazione con la piattaforma iorestoacasa.delivery, che permetterà ai winelovers di degustare i loro vini preferiti. La piattaforma è un progetto senza fini di lucro nato per aiutare a ridurre il più possibile gli spostamenti e permettere alle realtà produttive di raggiungere i propri clienti: le cantine socie di Movimento turismo del vino potranno spedire i propri vini e i propri pacchetti esperienziali direttamente a casa o attendere gli enoturisti che si prenoteranno per l’asporto. #CantineAperteInsieme è anche una campagna social che unirà le cantine e i partecipanti nella condivisione di foto e video della loro esperienza: in tutta Italia le cantine del Movimento turismo del vino si riuniranno virtualmente per un grande weekend online con degustazioni in diretta e brindisi social, per far sentire la vicinanza del Movimento agli enoappassionati e poterli accogliere al meglio in cantina nel prossimo futuro, accoglienza che rimane lo scopo e la missione dell’associazione.

Cantine in provincia di Ancona

I prodotti sono disponibili sulla piattaforma iorestoacasa.delivery

Vignamato

Via Battinebbia, 4

San Paolo di Jesi | 0731779197 info@vignamato.com

Vini Venturi

Contrada Case Nuove 2, Castelleone Di Suasa Ancona (AN)

CAP: 60010 www.viniventuri.it

Iniziative social:

Il 30 e 31 maggio ore 15.00 non perderti il tour virtuale con le dirette Facebook Roberto Venturi e Instagram #viniventuri.

Vallerosa Bonci

Via Torre, 15/17 Cupramontana (AN)

0731789129 info@vallerosa-bonci.com

Iniziative social

Sabato 30 maggio ore 10:30 Facebook e Instagram: video di presentazione dell’azienda (non diretta)

Vigna degli Estensi

Strada Della Martuccia 213/A Loc. Roncitelli, Senigallia (AN)

CAP: 60019 www.vignadegliestensi.it

Fattoria Le Terrazze

Via Del Musone 4, Numana (AN)

CAP: 60026 www.fattorialeterrazze.it

Colonnara

Via Mandriole 2, Cupramontana (AN)

CAP: 60034 www.colonnara.it

Mancini

Via Pianello 5, Maiolati Spontini (AN)

CAP: 60030 www.manciniwines.it

Mancinelli

Via Roma 62, Morro D'alba (AN)

CAP: 60030 www.mancinellivini.it