Lancette avanti o indietro? Perché si usa, come adattarsi e che futuro ha l’ora solare

Ultimo week end di ottobre, le giornate sono sempre più corte e come ogni anno bisogna adattare le lancette dell’orologio. Sì, molti neanche ci stavano pensando, ma da stanotte entrerà in vigore l’ora solare che resterà in vigore fino al 29 marzo. Amate fare jogging sulla spiaggia di Palombina, o semplicemente dovete regolare la sveglia per andare al lavoro? Certo, dormire un ora in più può essere piacevole, ma a qualcuno lo slittamento degli orari può creare problemi nel corso della gioranta. Ecco dunque come affrontare la variazione nel migliore dei modi.

Un’ora avanti o un’ora indietro?

Stanotte entrerà in vigore l'ora solare, dunque le lancette andranno spostate un'ora indietro, il cambio è previsto alle 3. Come ricordarselo senza ricorrere a google? Semplice, se siete amanti dell’estate pensate che la nostalgia delle belle giornate in spiaggia è appagata dalla possibilità di dormire un’ora in più (lancette indietro, ora solare). A marzo invece la sveglia anticipata è il “prezzo da pagare” per la bella stagione in arrivo (lancette avanti, ora legale). Neppure a dirlo, vale il ragionamento opposto per gli amanti dell’inverno.

Perché si usa?

Secondo alcuni storici l’idea di spostare le lancette avanti di un’ora a primavera risale a Benjamin Fanklin, che affrontò il problema del risparmio energetico in un articolo pubblicato sul Journal de Paris nel 1784. Altri storici danno la paternità della proposta a George Vernon Hudson che nel 1895, alla Royal Society della Nuova Zelanda, consigliò di spostare le lancette dell'orologio in avanti durante l'estate per usufruire di ore di luce in più.

Solo nel 1916 però la Camera dei Comuni di Londra adottò la soluzione per risolvere il problema della crisi energetica durante la prima guerra mondiale. In Italia l’ora legale è in vigore dal 1966 dopo essere stata abolita e riconfermata diverse volte. L’idea di fondo è semplice: già dai tempi della rivoluzione industriale, con la nascita delle fabbriche e della figura degli operai, c’era l’esigenza di sincronizzare l’orario di lavoro con la luce solare. D’inverno terminare l’orario di lavoro, di fatto, un’ora prima quando ancora c’era la luce solare consentiva di risparmiare sull’olio per le lampade e (poco dopo) sull’elettricità.

Come adattarsi

Il fisico delle persone impiega alcuni giorni ad adattarsi al cambio dell'ora, a causa dell'orologio biologico, legato ai ritmi circadiani, i quali si trovano in difficoltà quando avvengono cambiamenti improvvisi come quelli provocati dal passaggio dall’ora estiva a quella invernale. In questo caso stanchezza, irritabilità, perdita di concentrazione e produttività sul lavoro, nausea e inappetenza sono sintomi comuni che non richiedono l’assunzione di farmaci.

Un buon consiglio per permettere all'organismo di adattarsi è quello di posticipare leggermente e gradualmente, ad esempio di un quarto d’ora, gli orari dei pasti e il momento di andare a letto. Altro suggerimento. Da domenica può essere molto, molto utile fare un po' di movimento nel pomeriggio e passare tempo all'aria aperta per esporsi alla luce, per mandare al corpo il segnale che è ancora presto per andare a coricarsi. Evitare di cedere troppo presto al sonno per far sì che non ci si risvegli quando il mattino è ancora lontano. In ogni caso è sempre pià complesso, soprattutto per coloro che hanno problemi di insonnia, il cambio orario che introduce l'ora legale, quando in primavera ci dobbiamo alzare un’ora prima, magari non avendo dormito bene.

Il futuro

L'ora solare resterà in vigore fino al 29 marzo 2020, poi, nel corso dell'anno successivo, tutto dipenderà dalla decisione di ciascun Stato membro dell'Ue. Il Parlamento europeo ha infatti appoggiato apertamente la proposta della Commissione di abolire il cambio tra ora legale e ora solare, ma ha chiesto di spostare la data di entrata in vigore della novità al 2019 al 2021.