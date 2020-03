Caffeomanzia, come leggere il futuro nei fondi di caffè: la procedura secondo la tradizione

Pochi giorni fa abbiamo spiegato quali possono essere gli usi casalinghi del fondo di caffè. Qui analizziamo il loro utilizzo più famoso: la capacità, per chi ci crede, di prevedere il futuro. Questa arte divinatoria, diffusa ai tempi dell'impero ottomano, si chiama Caffeomanzia.

Il caffè giusto

Il caffè usato maggiormente in questa arte divinatoria è il caffè turco, la cui polvere viene fatta bollire in un pentolino metallico. Il caffè va bevuto secondo una precisa procedura: va servito in una tazzina di porcellana bianca con piattino, fatto raffreddare e consumato senza zucchero. Ovviamente occhio a non bere i residui di polvere depositati sul fondo: saranno proprio quelli, per chi ci crede, a dire cosa succederà.

Una volta consumato il caffè, bisogna chiudere la tazzina con il piattino e capovolgere la tazzina finché i residui sul fondo non si sono raffreddati. A questo punto si pone la domanda e la tazzina viene capovolta nuovamente. Poi basta interpretare le figure che sembrano aver preso forma, tenendo però presente alcune “regole”.

Figure depositate sul fondo: riguardano affetti, emozioni e aspirazioni,

Figure depositate sui lati: riguardano la parte materiale (soldi, lavoro, etc…).

Figure vicine al bordo: rappresenta qualcosa che è più vicino nel tempo e viceversa

Figure chiare: rappresentano qualcosa di positivo e viceversa

Interpretazione dei simboli

L'interpretazione della forma che assume il residuo di caffé deve essere spontanea, non ragionata. Una volta individuata, ecco i significati maggiormente diffusi:

• aereo: partenza improvvisa

• ali: la giornata trascorrerà in modo rapido

• anatra: restituzione di denaro prestato

• ancora: possibile viaggio, o rapporti con l'estero o persone straniere

• anello: una riuscita totale, un accordo raggiunto, intesa perfetta

• ape: un successo, una buona notizia in arrivo

• arco: cattive notizie

• asino: caparbietà contro ogni possibile logica, ostinazione

• balena: successo professionale

• barca: visita in arrivo

• bilancia: aspetti legali, rapporti con la giustizia

• bottiglia: momenti piacevoli

• candela: aiuti e sostegno

• cappello: in arrivo un cambiamento

• carriola: momenti di gioia con amici

• casseruola: grande amore in arrivo

• cavallo: in arrivo amore

• cerchio: realizzazioni sentimentali e professionali, successo

• chiave: nuove ed inattese prospettive, sviluppi

• coltello: ostacoli e difficoltà

• coniglio: dovrai acquistare coraggio e pazienza, codardia, viltà

• corona: successo personale

• croce: noie, preoccupazioni, problemi, salute cagionevole,

• cuore: qualcuno ti darà una prova d'amore, amore ricambiato

• falce: delusioni sentimentali, depressione

• farfalle: spensieratezza, buon umore

• fiore: desiderio che si realizza, successo

• foglie: prosperità, denaro in abbondanza

• forbici: litigio, affari legali

• freccia: notizia sconvolgente e improvvisa

• gatto: rapporti con persone ipocrite, monito

• libro: prudenza, agire solo dopo aver ascoltato dei consigli

• linea: giornata tranquilla, se è diritta; se è curva, imprevisti; se è sinuosa, giornata instabile; se è rivolta verso l'alto ottimismo; se è rivolta verso il basso pessimismo.

• luna: crescente: buone notizie; calante: cattive notizie.

• mano: visita di un amico, novità

• mela: denaro, successi economici

• montagna: superbia, ambizioni

• numero: il numero che compare indica tra quanti giorni succede qualcosa di importante

• nuvole: imprevisti, contrattempi, ritardi

• occhio: invidia, qualcuno ti osserva

• orso: forza

• piuma: instabilità

• quadrato: regali, situazione agiata e solida

• ragno: insicurezza, segreto svelato

• rana: cambiamento benefico

• ruota: fortuna, gioia, successi

• scale: evoluzioni, progressi

• scure: ostacoli, problemi da affrontare

• serpente: invidia, qualcuno cercherà di farti del male

• stella: in arrivo cambiamenti positivi, successi

• stivale: novità, successi, riuscita nelle nuove imprese

• tavola: incontro in famiglia, nascite

• triangolo: con la punta rivolta verso l'alto, riuscita di un progetto; con la punta rivolta verso il basso significa fallimento del progetto.

• tridente: successo, arricchimento, desideri realizzati

• trifoglio: fortuna

• uovo: grandi successi, denaro, soddisfazione

• volto: una persona ti pensa intensamente.