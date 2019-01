Teste coronate a portata di click, AltezzaReale compie 10 anni

AltezzaReale, il primo sito italiano, dedicato ai Royals di ieri e di oggi compie dieci anni e festeggia con un milione di page views nel solo 2018. Lanciato il 12 gennaio 2009 da Marina Minelli, giornalista con alle spalle studi storici, AltezzaReale è il primo blog in italiano interamente dedicato alle vicende delle teste coronate di ieri e di oggi e, molto presto, diventa un punto di riferimento per gli appassionati di questo tema. «All’epoca – spiega Marina Minelli – scrivevo di cronaca locale e politica, ma i royals sono sempre stati il mio ‘giardino segreto’, ho una biblioteca sterminata, una collezione di riviste vintage sull’argomento, colleziono memorabilia e disegno alberi genealogici. Però, nonostante una laurea in Storia, tutto questo era stato relegato alla categoria delle passioni inespresse. La svolta è arrivata quando ho deciso di creare sul web uno spazio tutto mio». I followers sono arrivati in pochissimo tempo e si è subito formata una community di lettori entusiasti, felici di intervenire nelle discussioni e condividere i loro interessi. «Sul AltezzaReale adesso ci sono quasi 700 post e oltre 42.000 commenti – prosegue Marina Minelli – il che è una specie di record perché questo è un tema di nicchia, anche un po’ particolare e fino a qualche anno fa pochi osavano ammettere la propria passione per le teste coronate». Negli ultimi anni la situazione è un po’ cambiata anche grazie a figure iconiche come la regina Elisabetta II e al grande successo di alcuni eventi molto popolari tanto che dalle pagine del Corriere della Sera, persino Aldo Grassi analizza il successo mediatico dei royals ormai assimilati ai personaggi dello star system. In questa evoluzione l blog si è inserito in un modo tutto particolare. «Ho fatto una scelta di stile – chiarisce Marina Minelli – quindi parlo di storia seria ma usando un linguaggio divulgativo perché fare la giornalista ha influenzato il mio modo di scrivere. Nello stesso tempo anche argomenti più leggeri e vicini al gossip, li tratto con la serietà dello storico, cercando documenti, facendo verifiche e offrendo ai miei lettori post sempre molto documentati e precisi».

Google ha apprezzato l’unicità e la coerenza del sito che, per molte chiavi di ricerca tematiche (fra cui in Elisabetta II, famiglia reale inglese, gioielli reali, spose reali) AltezzaReale, è da anni saldamente ai primi posti del motore di ricerca. L’autorevolezza e la notorietà, conquistate grazie alle competenze e a una costante presenza in rete e sui social, hanno aperto a Marina Minelli la strada della radio e della televisione; la giornalista è stata ospite di varie trasmissioni su Rai Uno (La vita In Diretta e Uno Mattina), Rai Due (Tg2 Costume&Società), La7 (Menù di Benedetta), Radio 2, Rsi, Canale 5 (Mattino 5 e TG5 Storia) e Sky Tg24 rete per cui ha commentato la diretta delle nozze del principe Harry con Meghan Markle. Numerose anche le collaborazioni con riviste e siti stranieri, fra cui il celebre "Noblesses et Royautées", le interviste esclusive con personaggi del mondo royal, i viaggi e la partecipazione a eventi come il Trooping the Colour, la parata ufficiale per il compleanno della regina. «I dieci anni rappresentano un bel traguardo – chiarisce Marina Minelli – ma anche un punto di partenza per nuove avventure: sono stata spesso in Inghilterra dove ho effettuato ricerche per il mio sesto libro che uscirà in primavera e ho in programma una serie di conferenze in giro per l'Italia. Sto anche pensando a una nuova mostra su Elisabetta II dopo il successo di quelle organizzate al museo Glauco Lombardi di Parma e nel sito Unesco Völklinger Hütte a Saarbrücken in Germania visto che posseggo la più grande collezione italiana di royal commemorative potteries dedicate alla leggendaria regina».