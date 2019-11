Il venerdì del risparmio ha anche la sua torta: come preparare la Black Friday Cake

Realizzata con l’aiuto della pentola a pressione, permette di risparmiare tempo e quindi consumi. Ispirata dal color nero e dai sapori autunnali nasce la Black Friday Cake. Ideata dall’azienda Lagostina e la Pasticceria Clivati 1969 di Milano, la torta è composta da un pan di spagna al cioccolato, una farcitura di crema di castagne, ricoperta da una crema al burro e al cioccolato fondente ed è decorata con una glassa al cacao. La torta nasce dall’idea di voler dimostrare come a volte non siano solo gli “sconti” a farci risparmiare, ma, anche gli strumenti e le modalità che utilizziamo nel cucinare ad esempio. Utilizzare la pentola a pressione vuol dire appunto fare una scelta di versatilità e di risparmio, infatti, è possibile preparare ricette inaspettate come i dolci e ridurre i consumi di energia grazie alla velocizzazione dei tempi di cottura. Il risultato è un dolce “total black” in onore del venerdì più celebre dell’anno, all’insegna del risparmio. Infatti, la torta è realizzata con l’utilizzo di una pentola a pressione di Lagostina che permette di ridurre i tempi di preparazione di circa 2 ore. La crema di castagne in pentola a pressione, infatti, si realizza in appena 23 minuti rispetto alle 2 ore che necessiterebbe la procedura classica. Il tutto mantenendo intatto il gusto del frutto simbolo dell’autunno.

Ricetta

Pan di spagna al cioccolato:

170 gr Burro

135 gr Zucchero

150 gr Tuorlo

255 gr Albume

135 gr Zucchero

170 gr Cioccolato

110 gr Farina

60 gr Farina di mandorla

5 gr lievito baking

Montare il burro con la prima parte di zucchero. Quanto risulterà ben montato versare il cioccolato fuso (35°C), e successivamente i tuorli a filo.

Montare l'albume a neve con la seconda parte di zucchero.

Iniziare ad incorporare alla massa di burro e cioccolato le polveri, precedentemente miscelate insieme al baking, alternando con l'albume montato. Versare in uno stampo da 30cm, imburrato e infarinato. cuocere in forno a 165 gradi per 40'

Glassa al cacao

580 gr Acqua

480 gr Panna

720 gr zucchero

240 gr Cacao

46 gr Gelatina

230 gr acqua per la gelatina

Reidratare la gelatina con i 230 gr di acqua. Cuocere i restanti ingredienti continuando a mescolare sino a che raggiunge i 103 °C, lasciar raffreddare sino a 60 °C e aggiungere la gelatina

Crema al burro

500 gr Burro morbido

300 gr zucchero a velo

30 gr di cioccolato fondente fuso a 32°C

Montare il burro con lo zucchero a velo, una volta che sarà ben montato aggiungere il cioccolato.



Crema di castagne (in pentola a pressione)



600 g di castagne

50 g di zucchero

1 baccello di vaniglia

1 + ½ ecodose di latte

1 ecodose (250ml) di acqua

20 g di burro

1 ecodose (250 ml) di panna liquida fresca

2 cucchiai di zucchero a velo

6-8 meringhette (facoltativo)



Lavare le castagne e praticare un’incisione sulla buccia sul lato lungo. Mettere la pentola aperta sul fuoco riempita per metà d’acqua e porta ad ebollizione. Tuffarci le castagne e sbollentale per 10 minuti, poi scolare e lasciarle raffreddare. Sbucciare le castagne, eliminando anche la pellicina interna e rimetterle nella pentola. Aggiungere lo zucchero, la vaniglia, 1 ecodose (250 ml) di latte e 1 di acqua, chiudere il coperchio e cuocere per 23 minuti dal sibilo. Spegnere la fiamma, lasciare sfiatare la valvola, aprire la pentola, eliminare il baccello di vaniglia e mettere le castagne in un passaverdura. Passare in una casseruola pulita, aggiungere la mezza ecodose (250 ml) di latte e il burro, amalgamare con un cucchiaio di legno e far cuocere su fiamma bassa fino a che

il latte sarà completamente assorbito.



Montaggio della torta

Pulire le estremità del pan di spagna per renderlo perfettamente liscio. Tagliarlo a metà e farcirlo con la crema di castagne. Ricoprire le superfici della torta con la crema al burro al cioccolato. Lasciarla raffreddare in frigorifero per 2 ore.

Scaldare la glassa a 35/36°C e ricoprire completamente il dolce







