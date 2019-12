Capodanno alle porte, come arredare e decorare casa aspettando gli amici

Le decorazioni a Natale sono indispensabile, ma devono poter far la loro figura anche a capodanno. Il cenone con gli amici, se decidete di farlo in casa, è più festoso con gli addobbi giusti. In qualunque modo decidiate di trascorrere la sera del 31 dicembre, ricordate che ad Ancona è vietato festeggiare con i botti.

Le luci

Le luminarie intorno al camino, se lo avete, oppure intorno agli infissi vi aiuteranno a entrare nel clima caldo di una serata indimenticabile. Attenzione però, c’è luce e luce. Scegliete quelle giuste per non dover fare i conti con la bolletta. Qualche candelina ogni tot metri sulla tavola può accogliere le portate.

La tavola

Ciao ciao tovaglia rossa, quella andava bene per il Natale. Il 31 sera spazio ai toni di grigio e oro, magari glitterati. Si consiglia la tovaglia di carta, soprattutto se a tavola sarete in tanti. Non dimenticate i segnaposto, che saranno ancor più visibili se su ognuno legate un palloncino gonfiato a elio. Se avete delle palle di natale dorate, potete piazzarle ua e la in giro per la tavolata

I tovaglioli

Legate i tovaglioli praticando un fiocco con del nastro di raso dorato

I palloncini

Soprattutto se avete bambini in casa, quale momento migliore per seminare palloncini nelle varie stanze? Li terranno occupati, mentre voi brindate. Non dimenticate le stelle filanti luccicanti, tipiche per un atmosfera da happy new year”.

Portafortuna

Ci sono diversi modi per attirare la fortuna in casa, uno è quello di appendere del vischio sulla porta d’ingresso. A capodanno va per la maggiore, ci credete? No? Ma provare che vi costa!

L’orologio

Il conto alla rovescia è il momento clou del capodanno. Si può scegliere se seguirlo in tv per essere “sincronizzati” con tutto il vicinato oppure piazzare un orologio da prendere come punto di riferimento.

Disco in casa

E dopo cena? Una palla stroboscopica può trasformare il salotto in un vero locale da ballo, con buona pace dei vicini. Ma a capodanno non vi faranno storie. Forse.