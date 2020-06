Due "sorelle" nella notte incantata, la foto di Andrea sulla rivista internazionale

L’obiettivo di Andrea Amici ha catturato la notte perfetta alla spiaggia delle Due Sorelle. Nello scatto si vede chiaramente la via Lattea sui faraglioni che caratterizzano la riviera del Conero. Anche questa volta, come per la foto del Monte dei Corvi, il nostro lettore ha utilizzato un dispositivo chiamato astroinseguitore per evitare l’effetto scia delle stelle. Il risultato finale ha incantato anche la rivista scientifica Focus, che ha pubblicato lo scatto.



