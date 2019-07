I’m from Ancona, Illinois: l’altra “dorica” che si trova oltreoceano

Si chiama Ancona, ma non è quella che state vedendo guardandovi intorno. Questa si trova oltreoceano, negli Stati Uniti, più precisamente nella contea di Livingston (Illinois). Difficilmente nei ristoranti vi serviranno lo stoccafisso o i moscioli, anche perché quell'Ancona non si trova neppure sul mare (è a 191 metri di altezza). Lo specchio d'acua più vicino e di una certa importanza è il Lago Michigan, che si trova a nord-est.

L’Ancona americana venne fondata nel 1854 principalmente come snodo ferroviario e non si chiama così a caso: il nome fu scelto su proposta dei minatori anconetani (marchigiani) che lavoravano nelle miniere di carbone a Streator, una località distante pochi chilometri. Ancora oggi è un’importante stazione della Santa Fe Railway e, offrendo una buona visuale sulla ferrovia, è scelta dai trainspotter (fotografi di treni) per immortalare i numerosi treni merci di passaggio.