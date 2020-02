Là dove gli anconetani si scambiano amore eterno, i lucchetti del pozzo incantato

ANCONA - Non ce ne sono più tanti e questo fa pensare che quelli rimasti sono stati serrati da una coppia davvero innamorata. I lucchetti che da anni si trovano sulla grata che protegge il pozzo ai piedi del vecchio faro del Cardeto proteggono storie incantate, o comunque avrebbero dovuto farlo. Ne è rimasta una manciata, quanto basta per fare di quel posto nascosto tra il verde, a pochi passi da una delle viste più belle su Ancona, un luogo tra i più romantici della città.

Alcuni lucchetti sono talmente arrugginiti che è impossibile leggere le iniziali che gli innamorati vi hanno inciso chissà quando. Tra i meglio conservati c’è quello chiuso da da F. e M. il 29 ottobre del 2017. Chi sono? Non si sa e non importa. Le iniziali sono scritte con pennarello nero e l' amore è stato “fotografato” dalla data e da un inequivocabile disegno a forma di cuore. Tra i più recenti ci sono C. ed E., che si sono scambiati amore eterno il 9 marzo del 2018. Su altri lucchetti le iniziali sono incise, per sottolineare l'indissolubilità (almeno a quel tempo) del sentimento reciproco. San Valentino è alle porte. ILpozzo incantato aspetta nuove promesse.