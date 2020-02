Mangiare pasta ad Ancona, la classifica dei migliori 10 ristoranti in città

Pizza o pasta? Se la vostra scelta cade sulla seconda, potete consultare la classifica dei migliori 10 ristoranti stilata da Tripadvisor in base alle preferenze e recensioni degli utenti. Di seguito l’elenco per la città di Ancona. Attenzione però: la classifica prende in considerazione anche alcuni ristoranti che sono aperti solo durante la stagione estiva.

10 - Da Giacchetti

Baia di Portonovo - tel. 071 801384

9 – Il Molo

Baia di Portonovo - tel. 071 801040

8 - Marcello

Baia di Portonovo - tel. 071 801183

7 - Emilia

Baia di Portonovo - tel. 071 801109

6 – Osteria del pozzo

Via Bonda 2C - tel. 071 207 3996

5 – Trattoria Mafalda

Via fulcinese, snc (Poggio) - tel. 071 213 9024

4 – Gnaoo Gatti

Via della Beccheria 3 - tel. 071 207 2076

3 – Ristorante Giardino

Via Fabio Filzi, 2 - tel. 071 207 4660

2- La DegOsteria

Via Pizzecolli, 3 - tel. 071 203031

1 - Agriturismo Rossoconero

Via Varano 147 - tel. 071 286 1204