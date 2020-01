Tursimo ad Ancona, le 10 migliori cose da fare quando in città piove: guida completa

Il portale Tripadvisor ha raggruppato e classificato le migliori attività che si possono praticare ad Ancona in caso di pioggia. Fondamentalmente, come è facile immaginare, si tratta di visite in luoghi al coperto di cui la città è ben fornita. Agli anconetani aggiunge poco, per i turisti “mordi e fuggi” può essere uno spunto per non restarsene in hotel. Questa la classifica in base alle recensioni degli utenti.

10 - Museo Diocesano

Il Museo diocesano di Ancona "Mons. Cesare Recanatini" ha avuto origine nel 1834 ed è ospitato dal 1952 nel vecchio episcopio, accanto al Duomo di Ancona; è di proprietà dell'arcidiocesi e testimonia efficacemente i venti secoli di storia cristiana della città.

Piazzale del Duomo 9

9 – Chiesa di San Domenico

L'interno, di imponenti dimensioni, a navata unica e con volta a botte lunettata, conserva importanti dipinti, tra i quali spiccano due capolavori: l'Annunciazione del Guercino e la Crocifissione del Tiziano. La chiesa è ricca di sculture di Gioacchino Varlè. Gli scultori Mentore Maltoni e Vittorio Morelli si occuparono di ripristinare gli elementi decorativi della chiesa danneggiati dai bombardamenti della seconda guerra mondiale.

Piazza del Plebiscito (piazza del papa)

8 – Pinacoteca civica Francesco Podesti

Raccoglie alcuni dipinti di valore universale per la storia dell'arte italiana e altri di grande interesse per la comprensione della pittura nelle Marche dal XIV al XIX secolo.

Via Pizzecolli 17, ingresso vicolo Foschi

7 – Chiesa di San Francesco alle Scale

Conserva il Battesimo di Cristo di Pellegrino Tibaldi, la Gloria in gesso di Gioacchino Varlè, gli Angeli che trasportano la Santa Casa di Loreto di Andrea Lilli e soprattutto la grande pala dell'Assunzione di Lorenzo Lotto (1550), uno dei capolavori dell'artista. L'altare maggiore in legno dorato proviene dalla soppressa chiesa di San Francesco ad Alto.

Via Orsini 2

6 – Museo archeologico delle Marche

Documenta in modo pressoché completo la preistoria e la protostoria del territorio marchigiano; comprende ricche collezioni relative alla civiltà greca, romana e a quella dei Galli Senoni. I reperti relativi alla civiltà picena formano la più completa raccolta esistente; per la ricchezza delle sue collezioni il museo è uno dei più importanti musei archeologici d'Italia.

via Ferretti 6 – Palazzo Ferretti

5 – Mole Vanvitelliana

L'edificio sorge su di un'isola artificiale pentagonale situata all'interno del porto; è collegato alla terraferma da tre ponti, ed occupa una superficie di 20.000 metri quadri. Costruito nel 1700 sui disegni di Luigi Vanvitelli, nel corso dei secoli è stato magazzino, luogo di quarantena e fortezza. Al suo interno la struttura accoglie il tempietto di San Rocco. E’ sede di numerose mostre ed eventi.

Banchina G. da Chio

4 – Adventure Rooms

l vostro gruppo affronterà unito e compatto la sfida per uscire dalla stanza nei 60 minuti a disposizione. Nel caso dei duelli, invece, il gruppo si dividerà in due squadre che affronteranno in due manche la prima e la seconda parte dell’avventura, sfidandosi tra loro.

via Vecchia del Pinocchio, 33

3– Museo tattile Omero

Toccare volti, corpi, gesti, espressioni, scoprire volumi e prospettive attraverso le proprie mani. Non solo per chi non può misurarsi con la luce e l'immagine, ma per rivelare a tutti, le possibilità della percezione. Il Museo Tattile Statale Omero ha fatto dell'osservazione tattile il suo principale canale di conoscenza: un approccio all'estetica in gran parte ancora inesplorato anche dalle persone non vedenti, nonostante la sua profonda valenza epistemologica. E’ nato con lo scopo di colmare il vuoto nel panorama dei servizi culturali per non vedenti, ma anche per offrire a tutti uno spazio innovativo dove la percezione artistica passa attraverso suggestioni plurisensoriali extra visive.

Banchina G. da Chio, all’interno della Mole Vanvitelliana

2 – Chiesa di Santa Maria della Piazza

Eretta tra il XI e XII secolo, è un notevole esempio di stile romanico. Fu costruita su una chiesa paleocristiana del IV secolo restaurata nel VI; una parte del pavimento della chiesa attuale è in vetro per permettere la visione dei mosaici paleocristiani sottostanti. Nel sagrato si svolse per secoli la cerimonia di investitura del podestà del libero comune di Ancona.

Piazza Santa Maria

1 – Cattedrale di San Ciriaco

Il duomo di Ancona è dedicato a san Ciriaco ed è la cattedrale metropolitana dell'arcidiocesi di Ancona-Osimo. È una chiesa medioevale in cui lo stile romanico si fonde con quello bizantino, evidente nella pianta e in molte decorazioni. Sorge in scenografica posizione alla sommità del colle Guasco, già occupata dall'Acropoli della città greco-dorica, da dove domina tutta la città di Ancona e il suo golfo. Nel maggio del 1926 papa Pio XI l'ha elevata alla dignità di basilica minore.

Piazzale del Duomo