Ancona su Google: è la più ricercata delle Marche

L'anno che volge al termine si può ricostruire anche dando un'occhiata ai dati dei motori di ricerca. La fame di notizie e informazioni che hanno i navigatori finisce in tabella e così, sbirciando i trend di Google, il motore di ricerca più utilizzato al mondo, scopriamo che Ancona vanta il maggior numero di ricerche rispetto agli altri capoluoghi di provincia trascinata da alcune query associate che hanno subito delle impennate durante l'anno. Come "Steve McCurry" ad esempio. Anche "ruota panoramica" e "festa del mare 2017"

Pesaro tallona la Dorica grazie a impennate di ricerche come la manifestazione nazionale dei NoVax e, dietro, i Mondiali di Ginnastica Ritmica. Seguono Macerata (ricercatissimo Thom Yorke e il suo concerto ma anche l'ufficio ricostruzione per il terremoto), Ascoli (Quintana e fritto misto) e Fermo. Se guardiamo agli interesse per sottoregioni, in Romagna si cerca molto più Pesaro che altre città come per altro avviene in Abruzzo per Ascoli.

All'interno della Provincia di Ancona il numero di ricerche rispetta la demografia: dietro Ancona ci sono Senigallia (dove la Fiera Campionaria 2017 è stata più ricercata del Jamboree), Jesi, Fabriano (che ha visto un'impennata per le Elezioni Comunali) e Osimo (associata a fatti di cronaca come la tragedia dell'hotel Rigopiano e il delitto Pinciaroli). Nota finale: tra le query associate ad Ancona c'è anche la ricerca di AnconaToday che negli ultimi 12 mesi ha avuto un incremento del 50%. Segno che il nostro quotidiano piace e riesce a catturare sempre un maggior numero di lettori.