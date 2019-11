Niente moscioli ma coccodrilli e canguri: Ancona si trova in Australia e l'estate è vicina

Non si trova nelle Marche, ma nello Stato di Victoria, in Australia, a poco più di 150 km da Melbourne. Non ha 100,000 abitanti ma solo 287. Si chiama Ancona e come se non bastasse sorge su una strada che si chiama Ancona Road. Dopo aver “visitato” l’Ancona che si trova negli Stati Uniti, oggi vi portiamo nell’omonima australiana.

Non c’è il mare, questa Ancona è stata edificata a fine ‘800 in una vallata della Contea di Mansfield. Inizialmente era un villaggio di minatori ed era una delle aree dove si poteva raccogliere l’oro. In quegli anni ci vivevano circa 3.000 persone e la cittadina offriva un hotel (frequentato perlopiù da minatori), una panetteria e un ufficio postale, Negli anni ’30 gli incendi boschivi che martoriarono la vallata distrussero buona parte delle strutture.

Da quelle parti non hanno Portonovo o le spiagge della Riviera del Conero, bensì St Kilda beach, Elwood beach, Brighton beach e Altona Beach. Per raggiungerle però impiegano oltre due ora di macchina percorrendo la National Higway. Stiamo messi meglio noi? Sicuramente, ma da quelle parte vi potrebbero rispondere: «Le facciamo volentieri, perché tra poche settimane qui inizierà l’estate».