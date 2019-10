L’Amerigo Vespucci nei vostri scatti, le 10 foto più belle della dama del mare

L’Amerigo Vespucci sta per riprendere il mare. Oggi (martedì) la nave scuola della Marina Militare Italiana lascerà Ancona, dove è arrivata lo scorso 4 ottobre in occasione delle celebrazioni per gli 800 anni della partenza di San Francesco alla volta della Terra Santa. Migliaia le persone che hanno affrontato ore di fila al porto antico per salire a bordo del vascello e queste sono le foto più belle scattate dai nostri lettori.