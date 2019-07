L’extra lusso fa tappa ad Ancona, in porto c'è il "Pelorus": è l'ex yacht di Abramovich

Si dice che a bordo ci siano una grande piscina e ben due piattaforme per l’atterraggio degli elicotteri. Verificare di persona è stato impossibile, perché il “Pelorus” non è una nave da crociera (anche se lo sembra) ma un vero e proprio giga-yacht. A bordo non si sale con il biglietto, ma solo su invito del proprietario, che oggi è un imprenditore cinese e fino a qualche anno fa era nientemeno che Roman Abramovich. Sì, proprio lui, il magnate russo che è anche presidente del Chelsea e che nel 2005 prestò proprio questo goiellino a Frank Lampard e John Terry come premio la conquista della Premier League da parte dei Blues. Nella sua storia il "Pelorus" è stato per un periodo il terzo yacht più costoso al mondo.

Il mega yacht è arrivato ad Ancona stamattina, proveniente da Spalato. E’ stato costruito nel 2003 in Germania, batte bandiera delle Isole Cayman, ed è un giocattolino di 115 metri. Al Porto Antico ha già rubato l’occhio dei curiosi, che dalle parti della Fontana dei Due Soli sgià ironizzavano: «Lo metto in moto e ci facciamo un giro». Bello sognare.



