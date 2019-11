Cantieri in centro, strade chiuse e soste vietate: la mappa dei possibili disagi

Da lunedì 18 novembre, meteo permettendo, si svolgeranno interventi di risanamento stradale in via Filzi e il tratto antistante il ristorante Giardino sarà interdetto al traffico per una giornata. A seguire si interverrà in via Rismondo, prima il tratto da corso Amendola a via Maratta, poi da via Zara a via Panoramica, la zona di cantiere si svilupperà nella parte centrale della carreggiata, saranno interdetti gli stalli di parcheggio e sarà sempre consentito il traffico. Previsti a breve anche i lavori in via Montegrappa, tratto da via Battisti a via Rismondo, l’intervento prevede l’occupazione di una corsia alla volta, saranno interdetti gli stalli di parcheggio, sarà sempre consentito il traffico. Poi sarà la volta di via XXV Aprile, tratto da via Scandali a via Veneto, dove saranno interdetti alcuni stalli di parcheggio ma non è prevista alcuna chiusura al traffico. Il Comune non dichiara le date precise perché, si legge sul suto dell’amministrazione, “Il meteo della stagione può fare flettere il cronoprogramma dei lavori”.

I lavori ultimati

Sono stati invece ultimati i lavori di ripristino della rampa a scendere del parcheggio Birarelli, che pertanto ora è praticabile. E’ stato ultimato anche il ripristino del muro parapetto in via Torrioni, antistante il Distretto Militare, demolito per incidente stradale.