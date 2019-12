Pagamento IMU e TASI, nuovi orari allo sportello di Ancona Entrate

In vista della scadenza della seconda rata IMU e TASI (16 dicembre), Ancona Entrate effettuerà delle aperture straordinarie al pubblico per fornire tutte le informazioni e l’assistenza necessaria ai contribuenti. Pertanto lo sportello al pubblico di Ancona Entrate, sito in via dell’ Artigianato, 4 – Ancona (zona Palombare) rimarrà aperto fino al 16 dicembre con gli orari aggiuntivi del sabato mattina e del lunedì pomeriggio.

Gli orari aggiornati

Lunedì 9 Dicembre: 9:00 - 13:00

Martedì 10 Dicembre 15:00 - 17:00

Mercoledì 11 Dicembre 9:00 - 13:00

Giovedì 12 Dicembre 10:00 – 16:00

Venerdì 13 Dicembre 9:00 - 13:00

Sabato 14 Dicembre 9:00 - 12:00

Lunedì 16 Dicembre 9:00 - 13:00, 15:00 - 17:00