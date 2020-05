Musei, biblioteche, Ancona Entrate: date di riapertura e regole di accesso

Ripartono altri servizi offerti dal Comune. Il calendario delle riaperture dal 29 maggio al 3 giugno con i relativi orari e regole da rispettare.

Musei

Museo Omero (29 maggio)

E’ consigliata la prenotazione al 335 56 96 985 (cell. e whatsapp). Ingresso gratuito e contingentato (massimo 10 persone per sala).

Fornitura di gel igienizzante all’ingresso e in ogni sala. Obbligo di indossare correttamente la propria mascherina e i guanti da noi forniti, per tutta la durata del percorso. Mantenere la distanza di sicurezza di 2 metri. Le persone con disabilità, che ne necessitano, devono venire con i propri accompagnatori. E’ consentita la visita senza distanziamento per le famiglie.

Orari

martedì – sabato 16 -19. Domenica 10-13 e 16 -19.

Pinacoteca (30 maggio)

Per poter accedere è necessaria la prenotazione entro le ore 19:00 del giorno precedente l’ingresso, secondo precise fasce orarie, ai seguenti contatti: telefono 071 2225047 (negli orari di apertura) email: museicivici.ancona@gmail.com

L’ingresso per tutto il mese di giugno sarà gratuito. Potranno accedere 6 persone per turno con l’obbligo di indossare mascherine e guanti.



Biblioteche (3 giugno)

Riaprono i servizi della Biblioteca dal 3 giugno: Biblioteca Benincasa e Biblioteca Isola del Tesoro saranno aperte solo per i servizi di prestito e restituzione dei libri.Sono sospesi i servizi di lettura dei quotidiani e delle riviste, di consultazione e sala studio. Per accedere alla Biblioteca è necessaria la prenotazione ai numeri 0712222923, 0712222924 (Biblioteca Benincasa) 0712864206 (Biblioteca Isola del Tesoro) Per la restituzione dei prestiti non è necessaria la prenotazione.

Orari:

Biblioteca Benincasa (Palazzo Camerata, Via Fanti 9):

da lunedì a venerdì: 9.00-13.00

il martedì e il giovedì: anche 15.00-17.00

Biblioteca Isola del Tesoro (Brecce Bianche):

da lunedì a venerdì: 9.00-13.00

Ancona Entrate (3 giugno)

Gli sportelli di Ancona Entrate riapriranno al pubblico martedì 3 giugno.