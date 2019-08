serata di gala per il milan club castelfidardo: si festeggiano i 30 anni di storia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Gallery

Il Milan Club Castelfidardo, sodalizio sportivo di riferimento per tutti i tifosi milanisti marchigiani e del centro Italia, festeggia 30 anni di Storia. Il club è presente a San Siro in ogni partita del Milan con il proprio striscione e non manca alle trasferte, con i suoi quasi 500 associati. Nei prossimi giorni nella cornice della Riviera del Conero il club riserva ai propri associati una Festa con cena di Gala con varie personalità del mondo Milan e stampa locale e nazionale. Prevista la presenza di Star che hanno fatto la storia del club rossonero. Verranno premiati i soci fondatori, gli ex presidenti e le personalità presenti, tutte protagoniste assolute delle ultime 5 coppe dei campioni vinte dal Milan. Il club sta già organizzando pullman per Milan Brescia prima di campionato a San Siro e Milan Inter, alla quarta giornata. Per info trasferte e iscrizioni al club info@milanclubcastelfidardo.it