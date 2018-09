E’ tempo di zaini, i modelli più cool dell’anno scolastico alle porte

Scuola sempre più vicina, al suono della prima campanella dell’anno mancano ormai pochi giorni e il tormentone delle ultime settimane per mamme e papà è quello relativo agli zaini e ai diari che accompagneranno l’alunno o l’alunna fino al prossimo giugno. Abbiamo fatto un giro in città, siamo entrati in alcune tra le più note cartolerie di Ancona per conoscere quali sono i modelli di zaino che sono andati, e stanno andando, per la maggiore. Ecco alcuni degli zaini più venduti secondo “Fogola”, “La Matita” e "Manhattan".