Mille euro dagli esperti marketing per il miglior filmato, vincono gli studenti anconetani

Il momento del verdetto è arrivato. Tra i video premiati per il concorso “Uno spot per la mente” anche quello di un gruppo di studenti dell'Accademia di Belle Arti e Design Poliarte di Ancona, con il filmato dal titolo “Lo schema vincente”.

L’iniziativa ideata dagli esperti di marketing della Federazione Italiana Gioco Bridge aveva un duplice scopo: attirare l’attenzione dei giovani verso questo sport (il Bridge è disciplina sportiva associata al CONI dal 1993) e ricevere dei filmati da poter utilizzare per la promozione e da divulgare in particolare sui social network.

La partecipazione al concorso era riservata ai ragazzi under 26, invitati a preparare un breve filmato della durata di 30 secondi (GUARDA IL VIDEO). I concorrenti sono stati lasciati liberi di scegliere i personaggi e la trama del proprio spot per veicolare il messaggio che chi gioca a Bridge ha “una marcia in più”. Una tesi effettivamente confermata da numerosi studi scientifici, che accertano gli effetti benefici del Bridge su chi lo pratica: i bambini ottengono migliori risultati in materie scolastiche afferenti a cinque sfere differenti, i ragazzi hanno capacità di giudizio, problem solving e pensiero strategico più raffinato, mentre negli anziani giocatori si riscontra un’incidenza di demenza senile notevolmente inferiore alla media.

La giuria, composta dal Presidente FIGB Francesco Ferlazzo Natoli, dal direttore creativo Riccardo Garavaglia e dall’esperto di comunicazione in ambito Bridge Michele Leone, ha selezionato, fra tutti i video ricevuti, cinque filmati. A tutti è stato garantito un premio del valore di 1000 Euro. Un importo raddoppiato per il filmato vincitore, che si è quindi aggiudicato la somma di 2000 Euro.

«Siamo soddisfatti dell’esito dell’iniziativa promossa dal nostro settore marketing - ha dichiarato l’avvocato Francesco Ferlazzo Natoli, Presidente FIGB - L’organizzazione del concorso ha comportato un impegno economico da parte della nostra Federazione, ma il risultato dimostra che l’investimento è stato indubbiamente ben indirizzato. Il concorso ha avuto un buon riscontro di partecipazione e i video che abbiamo ricevuto sono di ottima qualità, anche superiore alle nostre aspettative iniziali. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i partecipanti per l’impegno e l’entusiasmo che hanno dimostrato verso la nostra disciplina. Il bando di concorso lasciava aperta alla Federazione la possibilità di scegliere quanti video premiare e ne abbiamo individuati addirittura cinque meritevoli di riconoscimento. Nei filmati sono stati toccati temi molto importanti, fra cui il bullismo, e siamo orgogliosi del fatto che lo spirito del nostro sport sia stato pienamente compreso da tutti i partecipanti al concorso e che il Bridge sia stato accostato a valori come l’integrazione e l’amicizia internazionale, oltre che alla logica e all’abilità strategica».

La Federazione Italiana Gioco Bridge è particolarmente impegnata nella diffusione del Bridge fra i ragazzi, intrattenendo direttamente contatti con le scuole per l’insegnamento dello sport della mente sui banchi. Recentemente ha partecipato con uno stand a Fiera Didacta e al GiMAT, dove è stato boom di contatti: il Bridge si propone come uno sport di inclusione, in cui si superano tutte le barriere, siano esse di età, sociali o di capacità fisica, mentre si allenano intelligenza e lavoro di squadra.