Università Politecnica, tempo di verifiche: le date dei test di ammissione 

È tempo di test per gli studenti che hanno deciso di iscriversi ai corsi universitari dell'Università Politecnica delle Marche, ci sono i test di ingresso ad accesso programmato nazionale per Medicina, Professioni Sanitarie e Ingegneria Edile e Architettura e i testi di verifica delle conoscenze per tutti i corsi ad accesso libero. Si parte oggi con i precorsi per prepararsi al test di ammissione a Medicina per concludere a settembre con i test di verifica nelle diverse facoltà della Politecnica.

Precorsi a Medicina

In vista del test di ammissione a Medicina e Professioni Sanitarie gli studenti dell'Associazione studentesca Student Office di Ancona, come ormai consuetudine, organizzano in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche, i precorsi che si tengono al Polo Murri fino al 31 agosto. Sono previste lezioni la mattina ed esercitazioni pratiche nel pomeriggio. Gli studenti universitari dell’Associazione, da diversi anni, si fanno promotori del corso, completamente gratuito, per condividere con le future matricole questo momento di passaggio tra scuola e università, mettendo a disposizione le loro conoscenze e la loro esperienza. I ragazzi iscritti, circa 700, avranno a disposizione le slide delle lezioni per prendere appunti e l’ultimo giorno la possibilità di effettuare una simulazione del test di ingresso.

Test ad accesso programmato

Presso l’Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Ingegneria è indetto il Concorso per l’ammissione al primo anno del Corso di Laurea Professionalizzante Tecniche della Costruzione e Gestione del Territorio denominato il “Geometra Laureato”. Il corso ha la durata di tre anni ed è ad accesso programmato a livello locale: 30 i posti disponibili. La prova di ammissione alle facoltà di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria si terrà ad Ancona il 4 settembre 2018. I posti disponibili sono 150 per Medicina (+ 10 studenti non comunitari non residenti in Italia) e 20 posti per Odontoiatria. Il 6 settembre sono convocati gli studenti per la prova di ammissione al corso di Ingegneria Edile e Architettura, 70 posti disponibili + 10 studenti non comunitari non residenti in Italia. Il giorno 12 settembre presso l’Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Medicina e Chirurgia, è indetto il concorso di ammissione al 1° anno dei Corsi di laurea per le seguenti Professioni Sanitarie: Assistenza Sanitaria, Dietistica, Educazione Professionale, Fisioterapia, Igiene dentale, Infermieristica (Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro), Logopedia, Ostetricia, Tecniche di Laboratorio Biomedico, Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro e Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia. In totale 590 posti disponibili.

Test di verifica delle conoscenze

Per l’iscrizione ai corsi di laurea c’è la possibilità di effettuare il test di verifica delle conoscenze per valutare il grado di preparazione individuale. Si tratta di una prova preliminare che non preclude l’immatricolazione ai corsi, uno strumento di orientamento per verificare la conoscenza delle materie che poi lo studente dovrà affrontare quotidianamente. Ad Agraria i test si terranno il 12 e 13 settembre, ad Economia a partire dal 6 settembre, a seconda del numero di richieste, sia ad Ancona che nella sede di San Benedetto del Tronto; a Ingegneria, sia nella sede di Ancona che a Fermo si potranno fare le prove in diversi turni il 6 e 7 Settembre e a Scienze dal 17 al 19 settembre 2018. Per prepararsi al meglio nei siti di facoltà si possono scaricare i materiali con gli argomenti richiesti e lo svolgimento di un test di prova a solo scopo dimostrativo.