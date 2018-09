Gli studenti Erasmus in arrivo ad Ancona, benvenuti alla Politecnica

L’associazione studentesca ESN ESAN Ancona, in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche, è pronta a dare un caloroso benvenuto a tutti gli studenti Erasmus in arrivo ad Ancona a settembre! È stata organizzata una settimana ricca di incontri per i circa 150 studenti stranieri che dal 18 al 22 Settembre, tra conferenze, attività e visite guidate, avranno modo di conoscere subito l'università, la città ed i loro compagni di avventura, gli studenti della Politecnica.

Il programma

MARTEDI' 18/09:

- Ore 10:00 conferenza presso la facoltà di Economia “G. Fuà”

- Ore 13:00 saluto del Rettore e pranzo a buffet in rettorato

- Ore 15:30 city tour guidato per la città di Ancona

- Ore 20:00 cena e a seguire Festa Internazionale presso la Facoltà Di Economia (la festa è aperta a tutti gli studenti dell’UNIVPM);

MERCOLEDI' 19/09 :

- Ore 9:00 conferenza di ESN ESAN Ancona presso la Facoltà di Economia

- Ore 16.00 visita al Museo Omero

- Ore 23:00 University Erasmus Party al Donegal Pub

GIOVEDI' 20/09:

- ore 20:00 Aperitivo di benvenuto (con ESNcard 7€) a seguire (ore 21:30) Speed Date presso il 31.12 (Piazza del Plebiscito); free entry

VENERDI' 21/09 :

- ore 11:30 Conero’s trip