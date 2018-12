Studenti in visita al castello, portate all'amministrazione le istanze dei cittadini

I ragazzi della II A della scuola media Giulio Cesare questa mattina hanno portato le istanze dei cittadini al Castello, dove la vicesindaco Yasmin Al Diry e l’assessore ai Lavori Pubblici Valentina Barchiesi hanno presentato loro i progetti di riqualificazione di Villanova. La visita, cominciata alle 10, si è conclusa con il saluto al sindaco Stefania Signorini. Gli studenti dell’istituto scolastico di via della Repubblica, nelle scorse settimane, hanno intervistato i cittadini in centro città e hanno raccolto segnalazioni da quelli residenti a Villanova, dove sono state evidenziate alcune criticità. Le domande rivolte dai ragazzi questa mattina si sono concentrate quindi sul quartiere nord di Falconara. La vicesindaco Al Diry e l’assessore Barchiesi hanno illustrato loro il progetto di riqualificazione previsto a seguito dell'arretramento ferroviario nel quartiere, tra cui la rimozione dell'attuale rilevato ferroviario, la realizzazione di un lungomare al posto dei binari dello scalo merci lungo la costa con la creazione di varchi verso la spiaggia e una serie di nuove aree verdi e boschi urbani nelle aree dismesse, dove saranno eliminati i binari e demoliti alcuni immobili di proprietà di Rfi. E’ stato anche illustrato ai ragazzi il progetto Ves per la ristrutturazione della scuola Lorenzini di Villanova con il quale l'amministrazione, tramite l'ufficio bandi, sta cercando finanziamenti. «Faccio i complimenti agli alunni e alle professoresse per l'ottimo compito svolto da buoni cittadini – è il commento della vicesindaco Al Diry –. Mi auguro che queste iniziative possano diventare consuetudine». «Prendo spunto dalle testimonianze dei ragazzi – è l’impegno dell’assessore Barchiesi – che si sono trasformati per un giorno in giornalisti portando alla luce le problematiche di Villanova e per tale ragione ho chiesto loro di essere altrettanto bravi nell'aiutarmi a riferire quello che stiamo mettendo in atto per riqualificare il quartiere».