La Sirenetta e Mercantini, sabato taglio del nastro delle nuove scuole

Verranno inaugurate sabato 15 giugno, a Palombina, le nuove scuole di Via Mercantini La Sirenetta e Mercantini che ospiteranno sia la scuola di infanzia, sia la primaria, per una fascia di età compresa nell'insieme dai 3 agli 11 anni. Un momento fortemente desiderato dagli scolari, dalle loro famiglie e dagli insegnanti, questa inaugurazione, che premia la paziente attesa della consegna del nuovo edificio, costruito in pochi mesi dopo la demolizione del precedente.

La struttura - una scuola all'avanguardia su più fronti realizzata dalla ditta Subissati, la stessa che ha costruito la scuola del Pinocchio - è completamente in legno, ed è costata complessivamente 2 milioni di euro. A livello antisismico appartiene alla classe 4 con una vita nominale di oltre 100 anni ed ha una tipologia impiantistica e tecnologica avanzata; gli impianti di riscaldamento e refrigerazione sono collocati nel pavimento e questo permette un efficace trasferimento del calore e del fresco, limitando la dispersione energetica; l'illuminazione è a led ed è dotata di regolazione del flusso luminoso in base alla luce esterna: il tutto alimentato con il sistema fotovoltaico.

Il nuovo edificio è articolato su due piani al posto dei tre della precedente struttura: al piano terra trovano spazio la sala mensa, la scuola dell'infanzia “La Sirenetta” e spazi comuni per 671 metri quadrati lordi; al primo piano è ubicata la scuola primaria “Mercantini” e, inoltre, locali comuni per altri 663 metri quadrati, per una estensione totale di 1334 metri quadrati. L'edificio al suo interno è caratterizzato da scelte cromatiche vivaci, studiate per consentire una ottimizzazione della funzione visiva delle lavagne multimediali e per rendere gradevoli le aule e gli altri spazi. Il taglio del nastro si terrà alle ore 18,30.

Una bella festa animata da momenti divertenti e spensierati rivolta a bambini, famiglie e insegnanti, che vedrà la presenza del Sindaco Valeria Mancinelli, dell'assessore ai Lavori Pubblici, Paolo Manarini, dell'assessore alle Politiche Educative, Tiziana Borini, dell'assessore alla Partecipazione Democratica e Manutenzioni, Stefano Foresi, del titolare della ditta che ha eseguito i lavori, ing. Francesco Subissati, di tutti i tecnici comunali che hanno seguito il cantiere, degli insegnanti, dei genitori e dei bambini. Nell'ambito della inaugurazione è allestita una mostra fotografica, a cura di un gruppo di residenti del quartiere che hanno raccolto numerose immagini della storia passata della scuola Mercantini, a partire dagli anni 50. Per festeggiare, infine, i bambini saranno invitati a partecipare al grande Ballo delle bolle.