Scrigni per compiti e segreti: i diari trend del nuovo anno scolastico

«Matematica era per oggi?». C'è qualcuno che può rispondere a questa domanda prima del compagno di classe. E' lui, il diario. Compiti si, ma anche segreti: il diario è uno scrigno che raccoglie praticamente tutto l’anno scolastico e in pochi, sfogliandolo a giugno, non provano un po' di nostalgia. E’ la perfetta sintesi del proprio stile e questi sono solo alcuni dei modelli di maggior tendenza ad Ancona. Li abbiamo selezionati dopo aver consultato tre delle più note cartolerie di Ancona: “Manhattan”, “Fogola” e “La Matita”.