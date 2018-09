Count down per la prima campanella, gli auguri del sindaco

«L'inizio di un nuovo anno scolastico è sempre anche l’inizio di un nuovo percorso di crescita». Inizia così la lettera che il sindaco di Fabriano, Gabriele Santarelli, ha voluto indirizzare a tutti gli studenti della Città della Carta a meno di 24 ore dalla prima campanella dell'anno scolastico 2018/2019. «Si parte con cose nuove - prosegue la missiva - diari lindi, zaini sgargianti, astucci intonsi, quaderni vuoti, penne, colori, libri con l'inconfondibile profumo di nuovo e si finisce con diari colorati, zaini sporchi, astucci macchiati di inchiostro, quaderni scritti, penne mangiucchiate, colori usati (quelli che non avete perso), libri spiegazzati. A fine anno scolastico però avrete non solo cose vecchie ma anche qualcosa di nuovo: voi stessi. A giugno non sarete le stesse persone di settembre, sarete cresciuti non solo anagraficamente e fisicamente ma anche e soprattutto come persona, saranno nuove le vostre emozioni, il vostro modo di approcciare la vita, sarà nuovo il vostro modo di relazionarvi con le altre persone, saranno nuovi i vostri obiettivi, le vostre aspirazioni e le vostre speranze».

«La scuola - prosegue - richiede tanto impegno, a volte si subiscono ingiustizie, a volte ci si scoraggia, capita di non veder riconosciuto come si vorrebbe il proprio impegno. Si cresce anche con queste cose, si impara ad affrontarle e superarle e spesso per farlo è fondamentale il sostegno di chi condivide lo stesso percorso. Anche questo contribuisce a costruire un nuovo io. Perciò oggi auguro buon lavoro ai docenti e a tutte le persone che lavorano nella scuola e per la scuola e agli studenti un buon inizio di anno scolastico ma soprattutto un buon percorso e, sin da adesso, anche una buona fine, quando riguardandovi indietro e vedendo la strada fatta vi scoprirete nuovi».