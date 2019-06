Olimpiadi della danza 2019, nuovo traguardo per la crew del Liceo “Medi”

Nuovo traguardo, nuova conferma per il Liceo Scientifico Statale “E. Medi” di Senigallia che con la sua crew ha raggiunto anche quest’anno il gradino più alto del podio alle fasi nazionali delle Olimpiadi della Danza per la scuola 2019 che si sono tenute lo scorso maggio a Castenaso (BO). Con il punteggio di 59,50 su 60 ha battuto gli altri 38 Istituti italiani in gara e per l’ennesima volta si è aggiudicato il titolo nazionale.

La crew del Medi si è imposta con una performance che, sulle note di "Money makes the world go around" dal film del 1972 “Cabaret” con protagonisti Liza Minnelli e Joel Grey, ha messo in evidenza il continuo dividersi fra il mito del denaro e l'Umanità che alla fine si fa sberleffi della bramosia di successo e potere. Una performance straordinaria, quella dei ragazzi del Medi, premiata anche all'interno della manifestazione senigalliese “Lo sportivo dell'anno” di venerdì 7 giugno 2019.

Un grazie meritatissimo ai ragazzi della crew che da mesi si sono preparati dando il massimo: Badiali Doriana, Bedetti Alice, Bigelli Giulia, Caporaletti Camilla, Castelli Benedetta, Ceppetelli Martina, Ceresi Margherita, Enea Laura, Galli Aurora, Gastreghini Chiara, Gastreghini Elettra, Giantomasi Genny, Gualtieri Nicole, Mariani Alessia, Mariani Martina, Medici Valentina, Mengucci Bianca Maria, Parri Caterina, Rossi Giulia,Tognetti Francesca, Turchi Letizia. Per il Liceo Medi il successo non finisce qui e riguarderà anche altri ambiti, nei prossimi giorni vi terremo informati di tutto.