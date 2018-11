Elezione del nuovo Presidente del Consiglio Studentesco Univpm

Oggi, venerdì 23 Novembre, si è insediato il nuovo Consiglio Studentesco dell’Università Politecnica delle Marche, a seguito delle elezioni universitarie del 14 e 15 Maggio scorsi. In questa prima seduta è stato eletto a larga maggioranza il Presidente dell’Organo, Pasquale La Serra, della Lista Gulliver - Sinistra Universitaria, succeduto a Leonardo Archini e quattro componenti studentesche su cinque nel Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione. Grazie alla fiducia e al sostegno accordatoci dagli studenti, il Gulliver continuerà a lavorare con l'impegno e la passione di sempre nel difendere i diritti degli studenti, portando avanti proposte e rivendicazioni per migliorare l’Università a partire dal diritto allo studio, alla didattica, alla condizione studentesca in generale. Il nuovo Presidente rinnova la volontà di instaurare un clima di collaborazione e coinvolgimento tra tutte le liste elette continuando a lavorare insieme sulle tematiche che più interessano il mondo studentesco, a partire da quelle iniziate nello scorso mandato, dall’aumento della No Tax Area ad una tassazione più equa, per un accesso all’Università più libero a tutti.