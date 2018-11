Nuovi alberi per i parchi in città, i bambini piantano aceri

Si è svolta la Giornata dell'albero che fa seguito ad una mozione approvata dal consiglio comunale dorico. Quindi, appuntamento sabato scorso, alla presenza degli assessori alle Polticihe Educative, Tiziana Borini e della Partecipazione Democratica, Stefano Foresi e della consigliera comunale Lorella Schiavoni al Parco del Pincio dove sono stati piantati aceri campestri, nell'area adiacente allo spazio giochi per bambini.

Hanno partecipato all'evento due classi della scuola primaria Antognini, 3a A e 3a B accompagnate dalle proprie insegnanti. «Grande entusiasmo e curiosità sono stati manifestati dai bambini – afferma l'assessore Borini - che hanno posto anche tante domande sugli alberi e sul valore che hanno per l'ambiente in cui viviamo. E ciò testimonia come sia importante continuare a svolgere un'azione di sensibilizzazione costante sulle tematiche ambientali per una maggiore tutela del territorio».