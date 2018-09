Prima campanella, arriva una scuola nuova di zecca

A Trecastelli tutto pronto per il taglio del nastro della nuova scuola “G. Secchiaroli”, nuovo plesso scolastico che ospiterà gli alunni della scuola primaria della Municipalità di Ripe. L’appuntamento è previsto per sabato 15 settembre 2018, alle ore 9.30, in via Don Orione. A dare il benvenuto alla cittadinanza, alle autorità, ai ragazzi, alle famiglie e agli insegnanti sarà il sindaco Fausto Conigli che, subito dopo il saluto del vescovo di Senigallia Franco Manenti, aprirà le porte del nuovo edificio. Tra le autorità saranno presenti il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, il prefetto di Ancona Antonio D’Acunto e il presidente Anci Marche Maurizio Mangialardi.

Ci sarà inoltre la possibilità, per tutti, di visitare l'edificio. Subito dopo, nel piazzale antistante, ci sarà un aperitivo per tutti i visitatori. «La realizzazione della nuova scuola per Trecastelli - fanno sapere dal Comune - rappresenta un importante passo avanti per una Comunità in continua espansione, ed è la prima tappa che va ad avviare il programma di miglioramento degli edifici scolastici, in base alle nuove norme tecniche antisismiche, progetto che è stato possibile mettere in atto grazie ai fondi e ai benefici della fusione».