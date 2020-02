Gli studenti del Nautico Volterra Elia al Porto di Ancona per visitare il Pelikan

Oggi due classi dell’Istituto Nautico Volterra Elia hanno visitato il Porto di Ancona e il battello ecologico Pelikan. Gli studenti, accolti da una delegazione della Guardia Costiera, si inserisce all’interno del progetto “Mare Vivo” la campagna rivolta alle scuole sui temi del rispetto e la salvaguardia dell’ambiente. «Il mondo della scuola si interessa del Sistema Pelikan – ha sottolineato Paolo Baldoni CEO di Garbage Group -, d’altronde sono convinto che la gestione del disinquinamento delle plastiche a mare, a brevissimo, diverrà un mestiere sempre più diffuso. La nostra tecnologia che nasce e si sviluppa ad Ancona e che lega nautica, cantieristica e know how tecnico scientifico nel campo del disinquinamento marino apprezzano molto istituti scolastici importanti come il Nautico Volterra Elia che ogni anno forma in maniera eccelsa tanti giovani della nostra regione».

Cos’è Mare Vivo

Mare vivo è una campagna ha anticipato il divieto introdotto il 5 giugno scorso dalla Direttiva 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio Ue che, a partire dal 2021, metterà al bando solo alcuni tra i più comuni oggetti in plastica monouso, allo scopo di promuovere una maggiore consapevolezza ed una coscienza ecologicamente più corretta proprio partendo dai più giovani e dai loro educatori. Aderire alla campagna “Scuole Plastic Free per un Futuro Sostenibile” significa contribuire fin da subito a creare un effetto moltiplicatore di quanto verrà trasmesso e condiviso con gli alunni. “Mare vivo” ha costruito una rete sociale: scambio d'informazioni, nuovi progetti e partenariati, condivisione di esperienze, collaborazioni aperte, visite didattiche, viaggi di istruzione e tanto altro.