Orchestra giovanile Marche Music College in concerto per l'inizio dell'anno scolastico

Il 14 Settembre 2018, alle ore 21, siete tutti invitati al concerto di apertura dell’anno scolastico 2018/2019 che si terrà nella Basilica di San Giuseppe da Copertino a Osimo. Il concerto, realizzato da noi ragazzi dell’orchestra d'archi Marche Music College diretta dal maestro Alessandro Marra, si svolge nell’ambito dei festeggiamenti del Santo Patrono della città, in collaborazione con la Scuola di Musica Bettino Padovano di Senigallia e la Civica Scuola di Musica di Osimo. L’orchestra giovanile Marche Music College è una realtà esistente da due anni, formata da ragazzi provenienti da tutte le Marche di età compresa tra i 9 e i 25 anni. Essa rappresenta un’opportunità di formazione per giovani violinisti, violisti, violoncellisti e contrabbassisti da tutte le Marche guidati dal maestro Alessandro Marra. I brani che suoneremo sono per la maggior parte scritti nel periodo barocco e all'inizio del classicismo da grandi compositori come Corelli, Bach, Haydn, Pachelbel. Potrete ascoltare alcuni brani famosi tra cui il Rondeau da Abdelazar di H. Purcell, il Canone e la Giga in re maggiore per archi e basso continuo di J. Pachelbel, l'Aria dalla Terza suite in re maggiore di J.S. Bach, la Serenata in do maggiore dal quartetto per flauto e archi di F.J. Haydn, un magnifico Concerto Grosso di A. Corelli e anche la Sinfonia in sol maggiore per archi e basso continuo di G.B. Sammartini.

Poter suonare insieme è per noi una grande gioia perché condividere melodie diverse con altre persone che hanno la stessa passione è emozionante; studiare nuovi brani, nuove armonie e nuovi suoni è un nuovo modo di esprimersi e di crescere.