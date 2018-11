Il liceo Galilei di Ancona nell'atlante delle migliori scuole italiane

Il liceo scientifico Galilei di Ancona è tra le migliori scuole dei capoluoghi italiani, insieme al liceo Righi di Roma, Volta di Milano e Galvani di Bologna. A stabilirlo è «Eduscopio», l’osservatorio della Fondazione Agnelli che individua quali sono le scuole migliori di ogni provincia d’Italia, misurate in base alle performance universitarie dei diplomati (numero di esami e media dei voti al primo anno). Nell’atlante di Eduscopio il Galilei di Ancona spicca insieme ad altri illustri istituti italiani, perché al primo anno d’università i diplomati del liceo dorico conseguono una media dei voti di 27,64 e l’83,9% è in regola con gli esami. Queste perfomance collocano il Galilei al primo posto nelle scuole della provincia situate in un raggio di 20 km.

Sono oltre 7.000 le scuole messe a confronto da Eduscopio, a partire dagli esiti universitari e lavorativi di 1.250.000 diplomati. I risultati conseguiti dai diplomati del Galilei confermano quelli degli ultimi anni, segno che la preparazione assicurata dall’istituto continua a dare grandi opportunità ai suoi mille studenti. Non è solo una solida preparazione tradizionale quella assicurata dal liceo Galilei ma anche innovativa e aperta al territorio. Fra le tante attività organizzate, si segnala che sabato 24 novembre, dalle ore 8 alle ore 13, gli alunni delle classi terze G, H e quarta G del corso Umanistico, membri del Comitati Xenia, saranno impegnati nell’organizzazione e realizzazione di un incontro-concerto con le classi prime e seconde della scuola media “Marconi”. L’intervento è stato richiesto dalla Dirigente dell’Istituto Comprensivo “Grazie-Tavernelle” all’interno del percorso di sensibilizzazione ed educazione all’accoglienza intrapreso da tutte le classi della scuola.