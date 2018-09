Mensa scolastica, quasi mille a tavola: le scuole posticipano l'avvio

Sono 948 gli alunni delle scuole materne ed elementari di Falconara che si sono iscritti al servizio di refezione scolastica per l’anno 2018-2019. Il Comune è pronto a partire sin dal primo giorno di scuola con tutti i servizi, avendo predisposto da tempo tutti gli atti di affidamento o di proroga degli appalti in scadenza, ma è arrivata espressamente dalle scuole la richiesta di posticipare l’avvio del servizio mensa. Dopo la conferenza dei servizi di mercoledì tra i dirigenti degli istituti comprensivi di Falconara, l’assessore alle Politiche scolastiche Yasmin Al Diry e i responsabili comunali dell’ufficio Scuola, l’amministrazione comunale ha quindi deciso di attivare il servizio di refezione scolastica il 24 settembre, su espressa richiesta dei presidi. Le istituzioni scolastiche hanno proposto un avvio a orario ridotto durante la prima settimana, sia per consentire un ambientamento graduale agli alunni, ma anche per ovviare ad una carenza nelle nomine degli organici, che avrebbe reso difficoltoso garantire l’orario completo sin da primo giorno, soprattutto in alcuni plessi.



L’amministrazione si rende comunque disponibile ad adottare diverse decisioni sulla data di avvio della mensa, purché uniformi sul territorio comunale, qualora le Istituzioni scolastiche ritenessero di far presente mutate situazioni ed esigenze rispetto a quelle rappresentate in sede di concertazione. Al servizio di mensa scolastica sono iscritti 538 bambini del comprensivo Ferraris (209 alle Mercantini e 136 alle Aldo Moro, 85 della materna La Mongolfiera e 108 della Rodari), 182 del comprensivo Centro (76 della elementare Leopardi, 60 della materna di via Costa e 46 della Peter Pan) e 228 del comprensivo Sanzio (67 alla elementare Da Vinci, 70 alle materne Zambelli e 91 alla materna L’Aquilone).