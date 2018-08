Medicina, le date dei test d’ingresso: tutte le info per i candidati

In 67.005 hanno presentato domanda per la prova in Medicina e Odontoiatria in Italia. Le iscrizioni si sono chiuse il 24 luglio scorso sul sito Universitaly e il 27 luglio presso gli Atenei. Quest’anno i posti disponibili sono aumentati: sono stati definiti 9.779 posti per Medicina (erano 9.100 lo scorso anno), 1.096 posti per Odontoiatria (erano 908 nel 2017). All’Università Politecnica delle Marche per Medicina ci sono 150 posti disponibili più 10 extra UE per l’anno 2018/2019 e 20 posti per Odontoiatria rimasti invariati rispetto all’anno scorso. Il calendario delle prove per i corsi ad accesso programmato a livello nazionale è già stato fissato lo scorso febbraio. Queste le date: Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, 4 settembre; Professioni sanitarie, 12 settembre; Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria in lingua inglese, 13 settembre; Professioni sanitarie (laurea magistrale), 26 ottobre. I Poli Eustachio e Murri della Facoltà di Medicina dell’Univpm ad Ancona sono pronti ad accogliere i 1129 candidati al test unico di ingresso il prossimo 4 settembre per accedere ai corsi di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria, insieme ai 1651 candidati per il test per le Professioni Sanitarie il prossimo 12 settembre.

Test di ingresso per Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria – 4 settembre 2018

Alle 8:00 gli aspiranti medici e dentisti sono convocati, divisi nelle 17 aule, per l'appello. Ogni aula è presidiata da una commissione di vigilanza e in totale ci saranno 165 unità del personale universitario al lavoro. I 1129 candidati provengono da diverse parti d'Italia: 957 dalle Marche, 68 dall’Abruzzo, 22 dalla Puglia, 26 dall’Emilia Romagna ma anche da Campania, Calabria, Lombardia, Molise, Umbria, Sicilia Trentino Alto Adige e Veneto. Da segnalare anche l’iscrizione di studenti stranieri provenienti da Albania, Camerun, Canada, Iran, Israele, Libano, Ucraina. Nel test sono previsti, come lo scorso anno, 60 quesiti a risposta multipla a cui i candidati dovranno rispondere in 100 minuti: 2 quesiti di cultura generale, 20 di ragionamento logico, 18 di biologia, 12 di chimica, 8 di fisica e matematica.

Test di ingresso Professioni Sanitarie – 12 settembre 2018

Per il test d'ingresso ai corsi di laurea in Professioni Sanitarie arriveranno alla Facoltà di Medicina 1650 candidati per un totale di 590 posti disponibili. I candidati saranno divisi in 22 aule presidiate ognuna da una commissione di vigilanza per un totale di 187 unità di personale della Politecnica.

Gli altri test alla Politecnica

L'Università Politecnica delle Marche è pronta ad accogliere anche gli studenti per i concorsi di ammissione al nuovo corso di laurea professionalizzante in Tecniche della Costruzione e Gestione del Territorio denominato il “Geometra Laureato” il prossimo 3 settembre (30 i posti disponibili) e per accedere al corso di Ingegneria Edile e Architettura il prossimo 6 settembre 2018 (70 posti disponibili + 10 studenti non comunitari non residenti in Italia).