Marcia Perugia-Assisi, tra i protagonisti studenti e docenti del liceo Medi

Il Liceo Scientifico Statale “E. Medi” di Senigallia sarà anche quest’anno tra i protagonisti del Meeting Nazionale Diritti & Responsabilità in corso a Perugia dal 5 al 6 ottobre come importante preludio alla Marcia Perugia-Assisi di domenica 7 ottobre 2018. Nell'anno del 70° anniversario della Dichiarazione dei Diritti Umani, a 100 anni dalla fine della Prima Guerra mondiale, ad 80 dall'emanazione delle leggi razziali e a 50 anni dalla morte di Aldo Capitini, da tutti ricordato soprattutto come filosofo della nonviolenza e come fondatore della marcia per la pace tra Perugia e Assisi, il Liceo Medi ha intrapreso un percorso progettuale che si propone di fornire a studentesse e studenti elementi di analisi, discussione e proposizione per una cittadinanza mondiale possibile.

Una nutrita rappresentanza di studenti accompagnati dai propri docenti sta prendendo parte a questo interessante fine settimana in cui ci si confronterà con altre 160 scuole provenienti da ogni parte d'Italia. Per l’occasione è stato inoltre presentato il video “Social Monster” contro le "Parole ostili" sul web e sui social network. Il dirigente, prof Daniele Sordoni, e tutta la Comunità scolastica hanno espresso grande orgoglio per il prezioso lavoro e l'impegno che docenti e studenti hanno impiegato nella realizzazione di questo importante progetto di pace.