La crew dei liceali in diretta tv per l'avvio del nuovo anno scolastico

Riparte l’anno scolastico e con esso ripartono i grandi momenti che vedono coinvolti gli studenti del Liceo Scientifico Statale “E. Medi”. Proprio lunedì 17 settembre, a Portoferraio-Isola d’Elba, 26 ragazze e ragazzi del Liceo senigalliese parteciperanno alla Cerimonia Ufficiale di Inaugurazione dell'anno scolastico 2018/2019 “Tutti a scuola” alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e di alte cariche dello Stato. Il tema di quest'anno è "l'inclusione" e con lo spettacolo “Edward uno di noi” il corpo di danza del Medi sarà tra i protagonisti dell’evento, con grande orgoglio di studenti, docenti e dirigente scolastico, prof Daniele Sordoni.

Una grande festa per dare ufficialmente il via al nuovo anno scolastico che si terrà nel cortile dell’Istituto Tecnico Commerciale per Geometri ‘G. Cerboni’ di Portoferraio, sull’Isola d’Elba. Alla cerimonia di inaugurazione del nuovo anno scolastico “Tutti a Scuola”, parteciperanno il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Marco Bussetti. In platea quasi 1.000 studenti provenienti da tutta Italia, insieme a personalità del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo. La cerimonia sarà trasmessa in diretta su Rai Uno dalle ore 16.30 alle ore 18.40, circa. E sarà rilanciata attraverso i canali social del Ministero con l’hashtag #Tuttiascuola.