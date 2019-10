Jesi street code, caccia al tesoro tra i monumenti più rappresentativi della città

Le classi quarte della scuola primaria Cappannini di Jesi hanno partecipato alla caccia al tesoro “Jesi Street Code”. Questa attività è stata progettata dalle docenti in occasione dell’iniziativa europea Code Week, rivolta alla diffusione del Coding e del pensiero computazionale.

Le alunne e gli alunni, divisi in squadre, sono andati alla ricerca di QR CODE posizionati sui monumenti più rappresentativi della città. Ogni QR CODE indicava giochi e quesiti coinvolgenti da risolvere per procedere nella caccia al tesoro come: la sequenza di Fibonacci, alfabeti criptati, robot e pixel art. “È stata una mattinata diversa, in giro per il centro, giocando insieme in modo intelligente” hanno commentato i bambini. Appuntamento al prossimo anno!