Pergolesi, corsi inediti e cambio della guardia: arriva il nuovo direttore

La Scuola Musicale “G. B. Pergolesi” di Jesi, istituto musicale convenzionato con il Conservatorio di musica “G. Rossini” di Pesaro, lunedì 3 settembre riapre i battenti per il nuovo anno scolastico 2018/2019. Istituto che dal 1976 è punto di riferimento per l'insegnamento della musica e del canto, ora la Scuola Pergolesi si prepara a guardare al futuro con nuovi progetti, collaborazioni e iniziative volte a riaffermare il suo importante ruolo sul territorio e il suo profondo legame con la città di Jesi. Le iscrizioni sono aperte tutto l'anno per bambini e adulti, senza limiti di età con la possibilità di prenotare una lezione di prova gratuita di qualsiasi strumento o di canto. Un'ulteriore chance per conoscere la Scuola, gli insegnanti e i suoi indirizzi, arriva l'8 settembre con “Scuola Aperta” dalle ore 15 alle 23, con un piacevole intermezzo alle ore 17 nell'aula magna per il concerto dei docenti.

I nuovi corsi

Tra le novità di questo anno, le serate di “Lezioni concerto” e di “Guide all'ascolto” in programma dalla seconda metà di ottobre. Consolidati i corsi ordinari per l'insegnamento degli strumenti musicali e quelli straordinari (musicoterapia per portatori di handicap, animazione musicale per bambini, laboratorio di percussioni, musica d'insieme, la professione del pianobar); attivato anche il corso di teatro e recitazione e quello di Scrittura creativa, novità quest'ultimo dello scorso anno e introdotto inizialmente in maniera sperimentale ma accolto con così tanto successo da diventare uno dei corsi effettivi del panorama delle discipline della Scuola. Così come sono entrati a regime i corsi di armonica e di arte scenica per cantanti.

Il nuovo direttore

La “seconda vita” della Scuola Pergolesi, quella che riparte dopo il traguado dei 40 anni, guarda al futuro con importanti novità, a cominciare dal nuovo Direttore Mauro Mazzuferi, che subentra a Sergio Cardinali che ha guidato la Scuola Pergolesi per 30 anni. «Ripartiamo dall'ottimo lavoro di Sergio che mi ha preceduto - dice Mauro Mazzuferi - e cerchiamo di riaffermare il ruolo fondamentale che la Scuola Pergolesi ha in questa città. Abbiamo molte importanti novità in cantiere, che sveleremo nel corso dei prossimi mesi e che saranno sempre disponibili online sulla nostra pagina Facebook e sul sito. Certamente torneremo alla nostra formula originale per il concerto di fine anno a giugno in piazza della Repubblica, con un super ospite che si esibirà insieme agli allievi, una stella del panorama musicale italiano a impreziosire l'evento più importante della Scuola, come lo sono stati in passato Irene Grandi, Gaetano Curreri, la Pfm, i Nomadi, Fabrizio Moro, Dodi Battaglia e tantissimi altri. Regaleremo alla città un grande evento».