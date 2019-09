A 40 anni dal diploma, si ritrovano i compagni di classe del geometri Vanvitelli

A 40 anni dal diploma, insieme per festeggiare l’anniversario della maturità conseguita all’Istituto tecnico per Geometri Vanvitelli di Ancona. Sono i ragazzi e le ragazze della 5° B, diplomatisi nel ’79, che venerdì scorso si sono ritrovati a cena all’agriturismo “L’Isola che non c’è”, e non poteva essere altrimenti per questi eterni Peter Pan.

I compagni di classe sono una categoria a parte, si può anche non frequentarli per decenni, ma c’è sempre qualcosa che unisce. Ed è con questo spirito che i compagni di classe si sono ritrovati intorno ad una tavola per ricordare gli anni di studio, la giovinezza vissuta sui banchi di scuola e la vita, dal giorno del diploma ad oggi.

La foto di rito non poteva mancare e, come da vecchio registro scolastico, ecco tutti i partecipanti: Agostini Riccardo, Bolognini Adelmo, Borgognoni Beniamino, Bughi Sergio, Cantarini Sauro, Cerotti Lamberto, Colò Danilo, Fiara Franco, Franchini Fabio, Gentili Paola, Giacchetti Mirco, Guadagno Giancarlo, Ippoliti Vincenzo, Magni Donatella, Marincioni Alessandra, Marini Roberto, Mengarelli Roberto, Mariano Moresi, Petetti Luca, Recanatini Fabio, Sebastianelli Marco, Ulivi Olivia.