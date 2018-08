Borse di studio e alloggi, prorogata la scadenza per le domande: i posti disponibili 

Per gli studenti che hanno già scelto l’università è tempo di mettersi alla ricerca di un alloggio, in vista dell'inizio del nuovo anno accademico. Ad Ancona sono 329 i posti letto destinati agli studenti universitari dall’Erdis, Ente regionale per il diritto allo studio che ha sostituito i quattro Ersu marchigiani. La scadenza del bando per presentare la domanda per la borsa di studio e l’alloggio è stata prorogata al 6 settembre. Agli oltre 300 posti letto previsti dal bando si aggiungono i 22 della struttura di Via Matteotti messi a disposizione dall’Università Politecnica delle Marche per favorire i processi di internazionalizzazione. Per i borsisti di Medicina, nella zona di Torrette, l’Erdis ha stipulato un accordo con la Curia per 30 posti letto presso la Residenza Stella Maris che si vanno ad aggiungere ai 329 posti in totale. Inoltre, oggi (giovedì 30 agosto) il Comune di Ancona ha consegnato ad Erdis l’immobile di Via Miglioli con 10 posti letto.

Affitti e posti letto

Ancona accoglie tutti gli studenti che popolano i tre poli della Politecnica: Monte Dago, Villarey e Torrette. L’affitto di appartamenti, specialmente agli studenti, è un’opportunità per la città visto che ogni anno si registrano circa 4mila iscritti ai corsicon una popolazione studentesca totale di quasi 17mila unità. Il costo medio di un posto letto ad Ancona è contenuto, soprattutto se paragonato ad altre realtà universitarie del Centro-Nord. In base ad una indagine interna di ateneo una camera singola costa tra i 180 e 200 euro mentre la doppia 150 euro circa. Inoltre la Politecnica collabora da tempo con l’Informagiovani di Ancona che ha creato iHome un servizio di consulenza, informazioni ed orientamento sulla casa, uno spazio web e non solo dove reperire informazioni utili e consultare gli annunci. I posti letto ad oggi disponibili sono i 329 messi a bando Erdis, 30 nella Residenza Stella Maris, 10 in via Miglioli, 22 in via Matteotti. Per il 2019 sono invece previsti gli 88 posti del Buon Pastore, i 60 di via Cardeto, i 49 in via del Faro e i 68 in via Saffi.

Il futuro

E i progetti in arrivo sono considerevoli. L’Erdis e l’Università Politecnica delle Marche hanno un piano di investimenti importante per il 2019. Entro il mese di luglio 2019 saranno ultimati i lavori del Buon Pastore che aumenterà la disponibilità di 88 posti letto. Inoltre con la Legge 338/2000 sono in graduatoria due interventi: uno a cura dell’Univpm per la costruzione di uno studentato in Via del Cardeto per circa 60 posti letto e l’altro a cura di Erap- Erdis nell’immobile ex Caserma Fazio in Via del Faro per circa 49 posti letto. Infine, con i fondi messi a disposizione dalla Giunta Regionale, si procederà all’efficientamento energetico e miglioramento sismico della mensa di Via Petrarca nella quale verranno traferiti gli Uffici di Erdis che attualmente si trovano in Via Saffi, dove, una volta terminati i lavori, saranno recuperati 68 posti letti. Ingente l’entità degli investimenti: 19 mln per il Buon Pastore suddivisi tra Miur, UbiBanca, Regione Marche, Comune di Ancona ed ex Ersu. L’investimento della Politecnica è pari a 4,7 mln (incluso valore immobile) per lo studentato di Via del Cardeto. L’Erap-Erdis investirà 5,385 mln (incluso valore immobile) per l’ex Caserma Fazio in Via del Faro. Per la Mensa Via Petrarca ci sarà un investimento di 2,8 mln di euro. Inoltre l’Erdis ha in programma investimenti ulteriori per 800.000,00 euro per la sistemazione degli studentati e per l’acquisto di nuovi arredi.