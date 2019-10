Università, Convenzione tra UNIVPM e Federazione Marchigiana Banche di Credito Cooperativo

Firmata oggi la convenzione tra l’Università Politecnica delle Marche e la Federazione Marchigiana Banche di Credito Cooperativo S. C. per svolgere attività di mentoring e di valutazione di progetti per industrializzare idee ed avviare spin‐off derivanti dall’attività di ricerca scientifica dell’università. Hanno firmato la convenzione (foto) Sauro Longhi Rettore UNIVPM e Bruno Fiorelli, Presidente Federazione Marchigiana Banche di Credito Cooperativo S. C.



Con il Progetto “WINS”, si appaga il bisogno diffuso di valutare e, quindi, di selezionare le idee brevettabili ed i progetti per avviare start-up che emergono continuamente dalle ricerche scientifiche svolte da studenti e da ricercatori della UNIVPM. Si tratta di una soluzione innovativa, nel contesto accademico nazionale ed in quello bancario, volta a stimare i punti di forza e di debolezza, soprattutto sul piano economico-finanziario dei risultati della ricerca scientifica traducibili in un brevetto industriale, o nell’avvio di start-up innovative, nel contesto imprenditoriale della Regione. L’UNIVPM e le Banche afferenti alla Federazione Marchigiana BCC, impegnandosi nel progetto “WINS”, forniranno, infatti, un’attività di “mentoring” a giovani ricercatori per indurli a considerare, tra l’altro, il tipo di fabbisogno finanziario necessario per concretare i progetti innovativi valutati positivamente.



La professionalità nel valutare il rischio creditizio e finanziario, diffusa in banca, è indispensabile al successo di questo progetto. I team, interni alle BCC, coinvolti nella valutazione e nella selezione dei progetti di start-up e delle idee innovative brevettabili, suggeriranno, di volta in volta, ai proponenti le combinazioni ottimali tra le risorse finanziarie diverse (proprie, venture capital, risorse pubbliche, nazionali o dell’UE, affidamenti bancari, ecc.) cui fare riferimento per realizzare i progetti, valutati con probabilità elevata di successo industriale, imprenditoriale, economico, finanziario.



Ogni BCC coinvolta nel progetto “WINS”, acquisirà un’esperienza interna, nuova, dovendo affrontare la complessità nel selezionare idee e progetti di start-up non solo dal punto di vista del rischio creditizio, ma considerando anche i rischi imprenditoriali, industriali, economici e finanziari. Nello stesso tempo, la Banca avrà l’opportunità di valutare la sua eventuale convenienza nel partecipare, da sola o in pool con altre BCC, all’acquisizione di un brevetto, o alla realizzazione di un prototipo brevettabile, all’avvio e allo sviluppo di start-up aventi probabilità elevate di successo. Si tratta di un’iniziativa nuova nel contesto accademico nazionale. L’UNIVPM e la Federazione Marchigiana BCC contribuiscono, in modo diverso dal passato, al trasferimento tecnologico dalla ricerca nel contesto imprenditoriale regionale, agevolando il realizzarsi di imprese innovative.