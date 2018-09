Asili nido, giornata di formazione in Comune

Ha ripreso servizio questa mattina, in anticipo di una settimana rispetto all'inizio dell'anno educativo, il personale dei nidi del Comune di Ancona. In questi giorni si occuperà della programmazione, dei colloqui con le famiglie e altro ancora e per iniziare con il piede giusto l'assessore alle Politiche Educative Tiziana Borini ha pensato di organizzare una giornata di formazione rivolta a tutte le cento educatrici invitando questa mattina in Municipio la dott. Nice Terzi, psicologa, presidente del Gruppo nazionale “Nidi di Infanzia” a parlare sul tema “Il gesto che accoglie e riconosce.

«Una iniziativa opportuna e accolta con grande interesse dalle educatrici- ha osservato la Borini- per iniziare l'anno all'insegna della condivisione, della riflessione e con la giusta motivazione, a rinforzo dell'impegno e dell'entusiasmo che le educatrici dei nidi mettono nel loro prezioso lavoro». Il gruppo “Nidi di Infanzia” da anni si occupa dei servizi dedicati alla prima infanzia, svolgendo un ruolo propulsivo e di sensibilizzazione anche verso le istituzioni e la società nel suo complesso.