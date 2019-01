I campioni testimonial per la settimana di prevenzione e visite mediche gratuite

Sono già 335 i cittadini che si sono prenotati per le visite gratuite che si terranno a Falconara tra l'8 e il 12 gennaio. Anche quest'anno il Gruppo amici per lo sport ha organizzato la settimana di prevenzione dedicata alla memoria di Gianfranco Badiali, il Gigante buono della pallavolo falconarese e Nazionale, prematuramente scomparso per un melanoma. Quest'anno i medici volontari si concentreranno sulle patologie del cavo orale che spesso nascondono altri guai fisici.

Per promuovere al meglio l'iniziativa si è mosso lo sport cittadino. L'ex campione del volley Samuele Papi ha infatti lanciato un messaggio video dove invita tutti a partecipare allo screening. Altrettanto hanno fatto Corin Pascual, Jessica Ciferni, Claudia Antonaci e Fabrizia Verzulli, giocatrici di calcio a 5 del Città di Falconara. Le visite si terranno al Centro Pergoli con orario 9 - 13 e 15 – 19, il sabato solo 9 - 13. È possibile prenotarsi via web all’indirizzo www.gruppoamiciperlosport.it, oppure presentandosi personalmente allo sportello Informanziani all’interno del Centro Pergoli di piazza Mazzini. Per informazioni si può telefonare ai numeri 3480729629 (Stefano Errani) e 3929433948 (Alessandro Masi) oppure mandare una e-mail a info@gruppoamiciperlosport.it.